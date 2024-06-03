Gebzeli öğrenciler sınavlara Güzide Gençlik Merkezi’nde hazırlanıyor
Gebzeli öğrenciler sınavlara, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün gençlere armağanı olan kent merkezindeki 10 katlı Güzide Gençlik Merkezi’nde hazırlanıyor
Gebzeli öğrenciler sınavlara, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün gençlere armağanı olan kent merkezindeki 10 katlı Güzide Gençlik Merkezi’nde hazırlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze’nin gençleri, yaklaşan sınavlara ‘Güzide’de hazırlanıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençlere armağanı olan kent merkezindeki 10 katlı Güzide Gençlik Merkezi’nde eğitim ve kültür faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.
FARKLI ALANLARDA UZMAN DESTEĞİ
Akademi, sanat, sağlık, spor, müzik, teknoloji, aile ve değerler gibi farklı alanlarda gençlere yönelik alanında uzman olan kişilerin destek verdiği Güzide Gençlik Merkezi’ni hafta sonu ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; sınavlara hazırlanan öğrencilerle sohbet etti.
BÜYÜKGÖZ: HER ZAMAN YANINIZDAYIZ
Gençlik merkezinde sürdürülen faaliyetlere ilişkin öğrencilerle bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; yaklaşan üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan gençlere kolaylıklar diledi. Sınavlarında başarılar dilediği gençlere her zaman ve her koşulda yanlarında ve destekçileri olmayı sürdüreceklerini ileten Başkan Büyükgöz’e öğrenciler de desteklerinden ötürü teşekkür etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
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|50
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|49
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|38
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|44
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|42
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|41
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|41
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|38
|40
|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
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|38
|16
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|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
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|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21