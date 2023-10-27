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Gebzeli gençliğin ‘Güzide Merkezi’

YAŞAM 27.10.2023, 09:45
Gebzeli gençliğin ‘Güzide Merkezi’

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün gençlere yönelik özel projesi Güzide Gençlik Merkezi’nde Genişletilmiş Gerçeklik Teknolojisi XR Laboratuvarı’nın yanı sıra birçok sosyal, kültürel ve teknoloji donatıları da yer alacak.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün gençlere yönelik en önemli hizmetlerinin başında gelen gençlik merkezinde çalışmalar son aşamaya geldi.

Devralınan eski adliye binasının baştan aşağıya düzenlenerek ‘Güzide Gençlik’ adıyla ilçenin gençlerine hizmet verecek donatılarla donatılan merkezde incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Genişletilmiş Gerçeklik Teknoloji sınıfının müjdesini paylaştı.

“Güzide Gençlik Merkezimizi ilçemizin güzide gençliğiyle buluşturmaya hazırlanıyoruz” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz paylaşımında, “Bir ilk olacak Genişletilmiş Gerçeklik Teknolojisi XR Laboratuvarımızın yer alacağı Güzide Gençlik Merkezimizi ilçemizin güzide gençliğiyle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Genişletilmiş gerçeklik teknolojisiyle eğitim veren sınıf Türkiye’de ilk defa Gebze’mizde gençlerimiz için hazırladığımız merkezimizde yer alacak.

TAM DONANIMLI MERKEZDE YOK YOK

İnşallah önümüzdeki günlerde Gebzeli gençlerimizle bu sınıfımızı buluşturacağız. Bu teknolojinin gençlerimize kolaylıklar getirmesini, onlara ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Çok yakında Gebzeli gençlere hizmet verecek olan Güzide Gençlik Merkezi’nde; Podcast, Greenbox, Laser Tech, Dijital Derslik, Yazılım Atölyesi, Robotik Kodlama, Game Center, Fitness Salonu, Matematik ve Edebiyat Sınıfları, Çok Amaçlı Salonlar, Kütüphane, Resim, Ebru, Hat ve Tezhip Hobi Sınıfları, Zeka Oyunları Sınıfı, İstihdam Kariyer Merkezi, Aile Danışmanlığı Ofisi gibi sosyal, kültürel ve teknoloji donatıları yer alacak.

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