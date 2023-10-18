Gebzeli gençler geleceğe kulaç atacak

Gebze Kaymakamlığı ve Gebze Belediyesi işbirliğinde İlçe Milli Eğitim, İlçe Gençlik ve Spor müdürlüklerinin katkılarıyla, ‘Gebzeli Gençler Geleceğe Kulaç Atıyor’ isimli etkinliğin startı, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün katılımıyla gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Kaymakamlığı ve Gebze Belediyesi işbirliğinde İlçe Milli Eğitim, İlçe Gençlik ve Spor müdürlüklerinin katkılarıyla, ‘Gebzeli Gençler Geleceğe Kulaç Atıyor’ isimli etkinliğin startı, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Gebze Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebze Gençlik Merkezi Köksal Turan, belediye başkan yardımcısı Sedat Çelik, belediye birim amirleri de hazır bulundu.

YÜZME BİLMEYEN GENÇ KALMASIN

Gebze’de bulunan ilk, orta ve liselerde öğretim gören gençlere ve çocuklara yönelik ücretsiz yüzme eğitimlerinin verileceği Gebzeli Gençler Geleceğe Kulaç Atıyor programında gençleri yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün burada yüzme havuzumuzun başındayız. Gebze’de okuyan öğrencilerimizi program kapsamında buraya getirerek yüzme öğrenmelerini sağlıyoruz. Sloganımız belli yüzme bilmeyen genç kalmasın liseyi bitirdikleri andan itibaren hayatlarında en çok lazım olacak kabiliyetlerden birisi yüzme.

Bazı öğrencilerimiz utangaçlık yapabiliyor. Bilmediği halde biliyorum diyebiliyor ancak öğretmenlerimizim keşfetmesi sonucu yüzme dersleriyle hayatlarının kalanında yüzme biliyor olarak yaşamalarını sağlıyoruz. Biz Gebze Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliği ile o evlatlarımızı okullarından alıyor ve buraya getiriyoruz. Sonra tekrar okullarına bırakarak tüm gerekli lojistik desteği sağlıyoruz. Yüzme bilmeyen genç kalmasın sloganı altında tüm gençlerimizi yüzme biliyor olarak ailelerine teslim edeceğiz. Herkesi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Yüzme eğitimleri hakkında açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ise yaptığı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan ve ileride sorumluluklar yüklenecek olan çocuklarımızın; yetişkinlik çağında fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmış, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler olarak toplumda yer almaları sağlıklı bir toplumun oluşmasında oldukça önemlidir. Özellikle yüzme branşının çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine olan katkısı yapılan birçok bilimsel araştırmayla ortaya konulmuştur. Öğrencilerimize bu imkanı sunan başta Kaymakamımız olmak üzere Belediyemize ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.