Gebzeli bebeklere ‘Hoş Geldin’ hediyesi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda bebek sahibi olan ailelere yönelik başlatılan Hoş Geldin Bebek Projesi start aldı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi’nin yeni hizmeti ‘Hoş geldin Bebek’ projesi start verdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda bebek sahibi olan ailelere yönelik başlatılan Hoş Geldin Bebek Projesi start aldı.

Gebze’de dünyaya gelen bebeklerin ebeveynlerinin yanı sıra anne adaylarını da kapsayan projede, yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik maddelerinin yer aldığı bebek çantasından oluşan hediye takdim ediliyor. Gebzeli ailelerin sevincinde de üzüntüsünde de yanlarında olduklarını belirten belediye yetkilileri, “Bu özel günlerinde ailelerin mutluluğuna ortak olmak ve bir katkıda bulunmak istedik. Gebze’mizde dünyaya gelen bebeklerimizin, ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak seti annelerimize hediye ediyoruz. Güle güle kullansınlar” ifadelerini kullandı. Hoş Geldin Bebek Projesi, Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.