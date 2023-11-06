Gebze’den Filistin’e 'ses' ve 'nefes'

Gebze Sivil Dayanışma Platformunun düzenlediği Filistin’e Bir Ses Bir Nefes programına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Filistin'de yaşanan insanlık suçuna dünyanın seyirci kaldığını bir kez daha vurgulayarak Filistin ve Gazze halkının yanında yer aldıklarını belirtti.KOCAELİ (İGFA) - Gebze’den, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü katliama tepki geldi.

Gebze Belediyesi ve Türkiye Düşünce Platformu Sanat Meclisi; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Filistin’e destek programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Müftüsü Mahmut Çakır, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, başkan yardımcıları, encümen üyelerinin yanı sıra Gebzeli vatandaşlar katıldı

Programda konuşan Başkan Büyükgöz, Filistin'de yaşanan insanlık suçuna dünyanın seyirci kaldığını bir kez daha vurgulayarak Filistin ve Gazze halkının yanında yer aldıklarını belirtti.

Başkan Büyükgöz program vesilesi ile Filistin'in sesi olan değerli konuklara, konuşmacılara ve sanatçılara program için teşekkür etti. Prof. Dr. Oğuzhan Aydın'ın konuşması, sanatçı Umut Mürare , Erol Çam Abdullah Taşkıran, Adem Tuzcu, Mesut Yavaş, Ramazan Zor, Turgut Çelik'in seslendirdiği eserler ve Türkiye Sanat Meclisi üyelerinin seslendirdiği Ezgi ve maaşların ardından dualarla son buldu.