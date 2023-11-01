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Gebze’de yerel hizmetlerde dijital devrim

YAŞAM 01.11.2023, 10:23
Gebze’de yerel hizmetlerde dijital devrim

Teknolojik fırsatları değerlendirerek; çağa uygun, modern hizmet anlayışını benimseyen Gebze Belediyesi geliştirdiği e-belediyecilik faaliyetleri ile vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze’de belediye bir ‘tık’ kadar yakın. Teknolojik fırsatları değerlendirerek; çağa uygun, modern hizmet anlayışını benimseyen Gebze Belediyesi geliştirdiği e-belediyecilik faaliyetleri ile vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Gebze Belediyesi, vergi işlemlerinden iletişim merkezine; başvuru hizmetlerinden imar yönetim sistemine kadar pek çok farklı işlemin tek ‘tık’ ile çözümlendiği dijital belediyecilik anlayışında bir ilke imza attı. 

www.gebze.bel.tr internet adresinin e-belediye sekmesinde vatandaşlara dijital hizmetlerin kolaylığını sunan Gebze Belediyesi bu kapsamda Türkiye’de ilk defa uygulanan Tapu Kadastro Müdürlüğü Rayiç Sorgulama Sistemi’ni hayata geçirdi. Bu uygulamayla birlikte fiziki başvuruların yarattığı zaman kaybını ve kağıt israfının da önüne geçiliyor.

BİRÇOK HİZMET TEK ‘TIK’TA

Vergi borç ödeme, çevre temizlik e-beyan bildirimi, mesken e-beyan bildirimi, arsa e-beyan bildirimi, ilan ve reklam e-beyan bildirimi, arazi e-beyan bildirimi, işyeri e-beyan bildirimi ve e-beyan bildirim takibi gibi işlemlerin çözümlenmesinde vatandaşların belediye binasına gelme zorunluluklarının da ortadan kalktığı uygulamayla kullanıcılarına interaktif hizmet sunan Gebze Belediyesi ayrıca dijital imar yönetim sistemiyle;  mimari onay başvurusu, elektrik proje onay başvurusu, zemin etüt onay başvurusu, yapı aplikasyon projesi başvurusu, kat mülkiyeti projesi onay başvurusu, başvuru takibi, mekanik proje onay başvurusu, asansör avan projesi onay başvurusu, plankote başvurusu, emsal krokisi belge başvurusu, statik proje onay başvurusu, zemin durum belgesi başvurusu, asansör tescil başvurusu, yapı ruhsat başvurusu ve imar durum başvurularını dijital ortamda hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirme imkanı sunuyor.

BİLGİYE KOLAY ERİŞİM

Bunların yanı sıra vatandaşlar e-belediye uygulaması ile atık toplama noktaları ile ellerinde bulunan ambalaj, cam, tekstil, mobil AGM gibi atıklarını teslim edeceklerini noktalarını öğrenebilirken bilgilendirme hizmetleri ile acil toplanma alanları, askıya çıkan imar planları, arsa metrekare birim değeri sorgulama, imar durumu, imar planları, kent rehberi, mezarlık bilgi sistemi, nikah randevu sistemi, nöbetçi eczane, vefat eden bilgilerine de kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Vatandaşlar Evcil hayvan sahiplenme işlemlerini de uygulama üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar.   

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