Gebze’de okullar arası bilgi yarışması

Gebze Orta Öğretim Okulları Arası Bilgi ve Kültür yarışmasında dereceye giren okullara ödüllerini Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Kaymakamlığı ve Gebze Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Orta Öğretim Okulları Arası Bilgi ve Kültür yarışmasında dereceye giren okullara ödüllerini Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti.

Gebze Belediyesi’nin Gebze Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği Orta Öğretim Okulları Arası Bilgi ve Kültür yarışmasında öğrenciler birincilik için yarıştı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen yarışma iki ayrı oturumda yapıldı. 22 Anadolu Lisesi ve 8 mesleki ve teknik lisenin katıldığı yarışmada ilk oturumda Anadolu liseleri, ikinci oturumda ise mesleki ve teknik liseler yarıştı. Her iki kategoride de birinci olan okullara 10 bin Türk Lirası, ikinci olan okullara 7.500 Türk Lirası ve üçüncü olan okullara ise 5 bin Türk Lirası ödülü verildi.

Yarışmada Anadolu liseleri kategorisinde dereceye Yücel Boru Fen Lisesi, Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gebze Anibal Anadolu Lisesi; mesleki ve teknik liseler kategorisinde ise Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Lisesi, ŞİFA Mesleki ve Teknik Lisesi ile Gebze Mesleki ve Teknik Lisesi dereceye girdi.