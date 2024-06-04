Gebze’de kurban pazarında satışlar başladı

Gebze Belediyesi tarafından Balçık Mahallesi’nde kurulan kurban pazarında hayvan satışına başlandı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından Balçık Mahallesi’nde kurulan kurban pazarında hayvan satışına başlandı.

Yurdun dört bir yanından gelen celepler, 200 çadırda büyük ve küçük baş kurbanlık satışına başladı. Balçık’ta kurulan kurban pazarındaki kurbanlıklar, bayram öncesi alıcılarını bekliyor. Ülkenin dört bir yanından kurbanlıklarını satmak üzere Gebze’ye gelen vatandaşlar, Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen satış alanında Gebzelilere hizmet veriyor.

Gebze Belediyesi tarafından kurulan kurban satış alanında vatandaşların elektrik, su, mescit, tuvalet, duş yerleri, kesim alanı, yemek ve çay gibi ihtiyaçları düşünülerek düzenlemeler yapıldı. Celepler 200 çadırda, kurbanlık alışverişi yapmak üzere pazara gelen vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Kurban pazarında Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli denetimler yapılıyor.