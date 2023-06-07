Gebze’de 'Çevreni Koru' Şenliği

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Çevreni Koru Geleceğe Hayat Ver’ sloganıyla düzenlenen şenlik geniş katılımla gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Çevreni Koru Geleceğe Hayat Ver’ sloganıyla düzenlenen şenlik geniş katılımla gerçekleştirildi.

Şenliğe ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra ilçe protokolü temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Çevre bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasının öneminin bir kez daha vurgulandığı etkinlik Eşrefbey İlköğretim Okulu önünden start alan çevre yürüyüşüyle başladı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda devam eden çevre şenlik etkinliği Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinin sıfır atık ürünlerinden oluşan defile gösterimi, geri dönüşüm atık parkuru yarışları, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye takdimi ve Gebze Belediyesi’nin sevilen maskotu Terbi’nin doğum gününün kutlanmasıyla devam etti.

SIFIR ATIKTA ÖNCÜ BELEDİYE

Törende konuklara ve öğrencilere hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze Belediyesi olarak ‘çevreci’ adımları atmaktaki kararlılığımız doğrultusunda, ilçemizde önemli hizmetleri hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Çağın gereklerine uygun şekilde yenilenen ekipmanlar ve uzman ekiplerimizle Gebze’mizin mahallelerinde, cadde ve sokaklarında temel temizlik hizmetlerimizi aksatmadan devam ettiriyoruz. Daha steril ve temiz bir çevre için yeraltı konteynır sistemlerini mahallelerimizde hızla yaygınlaştırıyoruz. Temel temizlik çalışmalarımızın yanı sıra atık oluşumunu minimuma düşürecek ve ekonomiye kazandıracak Sıfır Atık çalışmalarında bir hayli yol aldık. Kocaeli genelinde ilçeler bazında ilk ‘Sıfır Atık Belgesi’ sahibi olan Gebze Belediyesi; çevreye duyarlı çalışmalarıyla ambalaj, tekstil, bitkisel atık yağ, elektronik ve pil atıklarını kaynağından toplayarak ekonomiye kazandırıyor.