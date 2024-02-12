Gebze’de Ailem Kocaeli Buluşmasına yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi, Ailem Kocaeli Buluşmaları kapsamında yazar M. Barış Muslu’yu Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde konuk etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, milli-manevi değerlerimiz doğrultusunda, toplumsal gelişimi, aile olma/aile kalabilme süreçlerini destekleyen, kadın, aile ve çocuk temelli çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda bireylerin, fiziksel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı gelişimlerine destek olmak, toplumsal katılımı ve farkındalığı arttırmak amaçlı eğitim, seminer, söyleşi programları düzenleniyor. Ailem Kocaeli Buluşmalarında yazar M. Barış Muslu ‘Travmasız Aile’ konusuyla Gebzelilerle bir araya geldi.

STRESTEN UZAK DURUN

Konuk yazar Muslu, ‘Günlük hayatta yaşadığın zorluklar seni hasta ediyor değil mi?’ sorusuna çözüm olarak stresten uzak durulması gerektiğine dikkat çekti. Yoğun katılımın olduğu programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç ve Anne Şehir aileleri katılım sağladı. Muslu, “Yaşanılan çoğu şey travmatik olaylarla ilgilidir. İnsan beyninin kilit taşları var. Bu kilit taşlarına eleştirerek gitmek yerine doğrusunu anlatarak hatta göstermek gerekiyor. Beyindeki o kilit taşları mevcut sistemdeki anlatılarla çözüm üretiyor” dedi. Düzenlenen etkinlikte ebeveynler semineri dinlerken çocuklar da güvenli çocuk alanında uzman eğitmenler eşliğinde film izleyerek keyifli vakit geçirme şansı buldu.

AİLEM KOCAELİ BULUŞMALARI

Kadın, aile ve çocuklarla ilgili söyleşiler ve diğer faaliyetler hakkında detaylı bilgi için 318 27 25 nolu telefon aranabilir.