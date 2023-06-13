Gebze’de 300 çocuk erkekliğe ilk adımı attı

Gebze Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen sünnet şöleninde bu yılda 300 çocuk delikanlılığa ilk adımlarını attı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Geleneksel Sünnet Şöleni ile bu yıl da 300 çocuk delikanlılığa ilk adımlarını attı.

Törene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katılımı ile gerçekleşti. Gebze Merkez Sağlık Grubu, Özel İlgi Çocuk ve Fizik Tedavi Tıp Merkezi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi’de gerçekleştirilen sünnet operasyonlarının ardından kutlamalara geçildi.

1500’ÜN ÜZERİNDE KATILIM

Gebze Mevlana Kapalı Pazar Alanı’nda 1500’ün üzerinde Gebzeli’nin katılımıyla gerçekleşen törende çocuklara özel çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenlendi.

Törende misafirlere hitaben selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ‘Bugün burada sünnet merasimlerinde bir arada olduğumuz sünnet çocuklarımızın mürüvvetlerini görmek bizlere nasip olsun. Vatanımıza milletimize ve yarınlara hayırlı evlatlar olarak yetiştirmek için rabbim hepimize kolaylıklar nasip eylesin. Biz çocuklarımızı yarınlara bilimde sanayide yazılımda kodlamada tarihte kültürde edebiyatta en iyi insan olması için gayret göstereceğiz. İyi insan ahlaklı insan olarak yetiştireceğiz. Bunu yaparsak gerçek vatan görevini yapmış oluruz. Biz evlatlarımızı askere gönderirken diyoruz ki git ve vatan görevini yap ve gel aslında vatan görevinin en hakikisi ne zaman oluyor biliyor musunuz mürüvvetlerini gördüğünü gün. Çünkü o gün Mehmetçikler yetiştirmek için görevi teslim ediyoruz. Bu vatana iyi insan ahlaklı insan yetiştirme nöbeti başlıyor. Ben bu duygularla buraya teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum’ ifadelerini kullandı.