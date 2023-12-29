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Gebze’de 2 bin 964 mutluluğa 'Evet'
YAŞAM 29.12.2023, 13:47
Bu yıl Gebze Belediyesine başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2 bin 964 çift mutluluğa ‘evet’ dedi.KOCAELİ (İGFA) - Bu yıl Gebze Belediyesine başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2 bin 964 çift mutluluğa ‘evet’ dedi.
Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı evlendirme şefliğine başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2 bin 974 Gebzeli çift bir ömür boyu sürecek mutluluğa ‘evet’ dedi. Gebze’de ikamet eden evlenmek üzere belediyeye müracaat eden çiftleri bu özel günlerinde yalnız bırakmamaya özen gösteren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; yuva kuran çiftlere iki cihan saadeti ve mutluluklar diledi.
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