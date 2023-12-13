Son Dakika

Gebze’de 2 ayda 27 bin 320 ton asfalt serildi

YAŞAM 13.12.2023, 12:13
Gebze’de 2 ayda 27 bin 320 ton asfalt serildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de 2 ay gibi sürede 27.320 ton asfalt sererek 13.365 metre yolda üstyapıyı yeniledi. Üstyapı çalışmalarıyla ana grup köy yolları elden geçirildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alt yapı, üst yapı, yol, park bahçe ve eser hizmetlerinde Gebze’ye yatırım yapmaya devam ediyor.

Spor salonlarından kültür merkezlerine, sahil düzenlemelerinden yeni park ve mesire alanlarına kadar Gebze’ye çok sayıda eser kazandıran Büyükşehir, ilçe merkezi ve köylerdeki yollarda da çok önemli üst yapı çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Gebze ilçesinde köy grup yollarındaki üstyapıyı da yeniledi. Eylül ayında başlayan çalışmalarda 2 ay gibi bir sürede 27.320 ton aşınma ve binder tabakası asfalt serimi, 12.590 ton da plent miks temel tabakası serimi yapıldı. Gebze’de 2 ay gibi bir sürede 27 bin 320 ton asfalt sererek 13 bin 365 metre yolda üstyapı yenilendi. Köy yolları ve ilçe merkezinde yapılan üstyapı çalışmalarıyla yollar elden geçirildi. Ağırlıklı olarak köy ana grup yollarında asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi köy yollarını da konforlu üstyapı ile donatıyor.

13.365 METRE YOL ASFALTLANDI

Yağışın olmadığı asfaltlama için uygun iklimsel koşullarda asfalt serim çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri, 2 ay gibi bir sürede 23.000 ton asfaltlama yaptı. Ağırlıklı olarak Gebze’nin köy yollarında yapılan üstyapı çalışmalarıyla ana grup köy yolları elden geçirildi. Bozuk, deforme olmuş köy yolları yapılan çalışmalarla yenilendi. 6,1 km uzunluktaki Tepemanayır- Ahatlı arası grup köy yolu, 1,3 km uzunluktaki Hatipler Mahallesi Melemezli Caddesi, 900 m uzunluktaki Tepemanayır Mahallesi 4604. ve 4620. Sokak, 2,65 km uzunluktaki Tavşanlı Mahallesi Çiftlik Caddesinde üstyapı çalışmaları tamamlandı.

KÖŞKLÜ ÇEŞMEDE 9 SOKAKTA ÜSTYAPI YENİLENECEK

Kırsal mahallerinin yanı sıra ilçe merkezindeki caddelerde de yol konforu ve güvenliğini arttırmak için üstyapı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, 1 km uzunluktaki Yavuz Selim Mahallesi Gündoğan ve Tevfik Fikret Caddesinde, Akse Sapağının 200 metrelik kısmında, 455 metre uzunluktaki altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 2356/1 Sokakta üstyapıyı yeniledi. Gebze Köşklü Çeşme Mahallesinde altyapı çalışmalarından dolayı bozulan 9 sokağın üstyapı yenilenmesi çalışmalarına başlanacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 16 34
5. Athletic Bilbao 16 29
6. Real Sociedad 16 29
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Rayo Vallecano 16 20
11. Valencia 16 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 16 13
18. Celta Vigo 16 10
19. Granada 16 8
20. Almeria 16 4