Gebze Zabıtası'ndan denetimlere devam

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafe vb. işletmelerde tarife ve fiyat listesine yönelik denetim gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yeme-içme sektöründe hizmet veren işletmelerde zorunlu hale getirilen fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında tüketicilerin etiket ve fiyat tarifelerini görerek daha bilinçli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamak adına denetimlerini sıkılaştırdı.

İlçedeki lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde hijyen ve ruhsat denetimini de ihmal etmeyen ekipler; fiyat listesinin işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilir şekilde asılması hususunda tebligat yaptı.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde alınan karar doğrultusunda kurallara uyan esnaflara teşekkür eden zabıta müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve yönetmeliğe uymayan işletmelere de tebligat sonrası cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Belediye yetkilileri vatandaşların şikâyet, görüş ve öneriler için 0262 642 04 30, Alo 175 ve Alo 153 ihbar numaralarına iletmeleri çağrısında da bulundu.