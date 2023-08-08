Gebze Yaz Okulu'nda eğlenceli eğitim

Kocaeli'de Gebze Belediyesi’nin ücretsiz yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin eğlenceli eğitimleri hız kesmeden devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze’nin en eğlenceli okulunda eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediyesi’nin ücretsiz yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin eğlenceli eğitimleri hız kesmeden devam ediyor.

Futbol Basketbol, Voleybol, Yüzme, Cimnastik, Masa Tenisi, Kort Tenisi, Okçuluk, Güreş, Buz Pateni, Hentbol, Binicilik, Gitar, Taekwondo, Satranç, Zeka Oyunları, Ebru, Bağlama, Drama, Resim, Kodlama, İngilizce gibi 30 yakın branşta on binlerce Gebzeli çocuğun eğitimlerini sürdürdüğü Gebze Belediyesi Yaz Okuluna katılan çocuklar, branşında usta öğreticilerin nezaretinde boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.