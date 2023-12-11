Gebze protokolü bayrak töreninde

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni haftaya bayrak törenine katılarak başladıKOCAELİ (İGFA) - Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz beraberinde Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ile birlikte haftaya bayrak törenine katılarak başladı.

Yeni haftaya Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başlayan Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz, öğrencilere bayrak töreninde eşlik etti.

Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz öğrencilerle sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Törende öğrencilere hitaben selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Sizler lise çağındasınız, hayalleriniz hedefleriniz var mutlaka ve mutlaka başarmak istediğiniz bir mücadeleniz olmalı ve bu mücadelenin adını bu çağlarda koymalısınız. Bugün belki harçlıklarınızı giderlerinizi aileniz karşılıyor ancak bu durum yakında son bulacak. O yüzden kolunuzda hep bir altın bileziğiniz olmalı. Peki bu çağın altın bileziği nedir? Bilgidir. Kendinizi bilgiyle donatın” dedi. Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz törenin ardından öğretmenler odasına geçerek okulda görevli eğitimcilerle de bir süre sohbet etti.