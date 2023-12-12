Gebze Otogarına 'Güzide' Geldi

Gebzelilere hijyenik, sağlıklı ve kaliteli hizmet vermek üzere kentin farklı noktalarında kurulan Güzide Kafe ve Restoranlarının bir diğeri Şehirlerarası Otobüs Terminalinde hizmete açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşlardan ve otogar esnaflarından gelen talep üzerine harekete geçen Gebze Belediyesi tarafından terminal içerisinde hizmete alınan Güzide Restoran’ı ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tesiste incelemelerde bulundu.

Ziyarette vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Değerli esnaf kardeşlerim ve kıymetli hemşerilerim; önemli bir nokta olan otogarımızda restorana ihtiyaç vardı. Esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen bu yöndeki talepleri değerlendirerek, hijyenik ortamda kaliteli ürünlerin yer alacağı restoranımızı açmış bulunmaktayız.

ESNAFTAN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Otogar esnafımıza ve hemşerilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Soğuk ve sıcak ürünlerin yanı sıra kaliteli ve birbirinden lezzetli yemeklerin misafirlere sunulacağı Gebze Şehirlerarası Terminali’nde açılan Güzide Restoran’dan ötürü Başkan Büyükgöz’e teşekkür eden esnaf ve vatandaşlar başkan ve ekibine çalışmalarında kolaylıklar diledi.