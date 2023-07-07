Gebze'nin Trafik Eğitim Merkezi tamamlanıyor

Kocaeli'de Gebze Belediyesi tarafından Pelitli Mahallesi’nde yapımı sürdürülen Trafik Eğitim Merkezi’nde çalışmaların yüzde 90’nı tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - Gebze’nin Trafik Eğitim Merkezinde çalışmalar sona doğru yaklaştı.

Gebze Belediyesi tarafından Pelitli Mahallesinde yapımına başlanan Trafik Eğitim Merkezi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yerinde denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Burada gerçekten hem gençlerimize hem de eğitim almak isteyen vatandaşlarımıza çok faydalı olacak bir merkez. Çalışmalarımızın yüzde 90’nı tamamlandı. İnşallah Ağustos ayı içerisinde Gebze halkının kullanımına sunacağız. Şimdiden tüm Gebzelilere hayırlı uğurlu olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Stadyum, trafik eğitim alanı, eğitim binası ve çocuk oyun alanı gibi farklı alanlardan oluşan ve birçok ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanan Trafik Eğitim Merkezi tamamlandığında; 1536 seyirci kapasiteli stadyum, 10 bin 148 metrekarelik trafik eğitim alanı, 1100 metrekarelik eğitim binası ve 680 metrekarelik çocuk oyun alanıyla Gebzelilere hizmet verecek.