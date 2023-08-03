Gebze'nin mahallelerinde sinema var

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda mahallelerde başlatılan ‘Mahallemde Sinema Var’ etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze’de ‘Mahallemde Sinema Var’ etkinlikleri devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda 22 mahallede başlatılan ‘Mahallemde Sinema Var’ etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Her akşam bir mahallede düzenlenen Mahallemde Sinema Var etkinliklerinde birbirinden güzel çizgi-sinema filmlerini aileleriyle birlikte izleyen çocuklar keyifli saatler geçiriyor. Film gösterimi öncesi Hacivat- Karagöz oyununu izleyen Gebzeli çocuklara ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Arapçeşme Mahallesi’nde önceki gün düzenlenen sinema etkinliğine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklarla birlikte film izledi.

Sinema gösteri öncesi çocuklar ve aileleriyle bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.