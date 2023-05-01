Gebze Kitap Fuarı kapılarını açtı

Gebze Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gebze Kitap Fuarı, onur konuğu tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve binlerce Gebzeli kitapseverin katılımıyla gerçekleştirilen görkemli törenle kapılarını açtıKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gebze Kitap Fuarı, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle kapılarını Gebzeli kitapseverlere açtı. Kent meydanında kurulan fuar alanında düzenlenen açılış törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve fuarın onur konuğu tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yanı sıra; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Sadettin Hülagü, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Yıldırım Çırak, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, ilçe protokolü üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

YAZARLARIMIZ VE KİTAPSEVERLERİMİZ HOŞ GELDİNİZ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Dokunup hissederek okuduğunuz satırların kıymetini hiçbir şey karşılamaz. Kitap fuarını açarak önemli bir ihtiyacı karşıladığımızı düşünüyoruz. Bugün buraya katılan değerli İlber Ortaylı hocamız nezdinde tüm yazarlarımızı kutluyorum. Kendilerine Gebze’mize hoş geldin diyoruz. Kültürümüze, sanatımıza, edebiyatımıza dair her türlü katkılarından dolayı şimdiden kendilerine şükranlarımızı arz ediyorum. Yine ayrıca bugün bu davete icabet ederek Gebze Kitap Fuarı’nda stant açarak bu kültürel faaliyete paydaş olan tüm yayınevlerimizi de kutluyoruz. İnşallah kitapseverlerle, yayınevlerini ve yazarları buluşturacağız, gönülleri buluşturacağız, hayalleri hedefleri aynı noktada birleştireceğiz. Gençlerimize, hayırlı olmasını temenni ederim. Asla vazgeçmeyin okumaktan, asla kitaba dokunmaktan vazgeçmeyin. Mutlaka okuyun, mutlaka yazılı belgeler üzerinden meseleyi anlamaya çalışın” ifadelerini kullandı.

2. KİTAP FUARI SAĞLAM BİR BAŞLANGIÇ

Açılışa katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı da, yaptığı konuşmada 2. kitap fuarı sağlam bir başlangıç olduğunu ifade ederek, "200'e yazarın cezpedilmesi ayrı bir başarıdır. Binden fazla başlıktan söz ediliyor. Bunlar küçük rakamlar değil. Çünkü Tanzimat devrindeki basın hayatı yani askeri kanunlar, romanlar hepsinin aşağı yukarı 30 bin civarında bir başlık olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu 250 bini bulmamıştı. Şimdi ise son 40 senede bu sayı artıyor. Eskiden 1 asırda ulaşılan başlık sayısı neredeyse bir 10 senenin içerisinde aşılmış vaziyette. Tercümeler öyle, o tercümeler daha esaslı yapılıyor. Ve asıl önemlisi dolaylı dilden yapılmıyor doğrudan doğruya yapılıyor" diye konuştu.