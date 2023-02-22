Gebze ekipleri Defne'de çalışmalarını sürdürüyor

Kocaeli'de Gebze Belediyesi ekiplerinin, deprem bölgesi Defne’de çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen 11 ilde depremin yaraları sarılmaya devam ederken, Gebze Belediyesi ekipleri de Hatay’ın Defne ilçesinde çalışmalara destek oluyor.

İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirmesinin ardından depremin 2. günü teçhizat, ekipman, araç filosu ve personellerle birlikte Hatay’ın Defne ilçesine geçen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bölgedeki çalışmaları koordine ediyor.

Defne ilçesinde Gebze’de toplanan ve bölgeye ulaştırılan erzak ve yardımların depremzedelere AFAD koordinesinde ulaştırmak başta olmak üzere çöplerin toplanması, mahalle, sokak ve caddelerin temizlenmesinin yanı sıra salgın hastalıklara karşı ilaçlama çalışması yapan Gebze Belediyesi’ne bağlı ekipler ayrıca enkazdan kurtarılan patili canlar olmak üzere bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavilerini de gerçekleştiriyor.

Gebze Belediyesi 80’i aşkın araç, teçhizat ve 100 aşkın personelle depremden olumsuz etkilenen Hatay’ın Defne ilçesinde belirlenen program dahilinde belediyecilik çalışmalarını sürdürecek.