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Gebze Defne'de yaraları sarmaya çalışıyor

YAŞAM 10.02.2023, 17:00
Gebze Defne'de yaraları sarmaya çalışıyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün koordinesinde 180’i aşkın personel ve 70 araçla deprem bölgesi Hatay’ın Defne ilçesine giden Gebze Belediyesi ekipleri; bir yandan depremzedelere yardımcı olurken diğer bir yandan ilçede depremin yaralarının sarılması için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorHATAY (İGFA) - İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Hatay’ın Defne ilçesinde depremin yaralarını sarmak üzere görevlendirilen Gebze Belediyesi, 180 personel ve 70 araçla bölgede seferber oldu.

Bölgeye giden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün koordinatörlüğünde Hatay’ın Defne ilçesinde depremin yaralarının sarılması için canla başla çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, ilk olarak kurulan seyyar mutfaktan depremzedelere sıcak çorba ve yemek ikramına başladı.

GEAK EKİPLERİ 100. SAATTE HAYAT KURTARDI

Depremin ardından ilk andan itibaren bölgeye sevk edilen Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ekipleri, enkazda yürüttükleri başarılı çalışmalarla onlarca depremzedeyi sağ olarak kurtardı.

AFAD koordinesinde enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına ara vermeden devam eden GEAK ekipleri Kahramanmaraş Karapınar Mahallesi’ndeki Gözde Sitesi enkazından 32 yaşındaki bir kadını, depremin ardından 100. saatte sağ olarak çıkarmayı başardı. Enkazda 8 metrelik bir dehliz açarak yaralı kadını sağ olarak kurtaran GEAK ekipleri 100. saatte bölgede umudun adı oldu.

Öte yandan Gebze Belediyesi’nin bölgeye sevk ettiği araç ve ekipmanların arasında yer alan hayvan ambulansında veteriner hekimler tarafından, deprem bölgesindeki sokak hayvanlarının tedavisi ve bakımları yapılıyor.    

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