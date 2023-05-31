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Gebze'de üç günde park imalatı
YAŞAM 31.05.2023, 10:34
Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri arı gibi çalışıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda, çocukların güven içerisinde oyun oynayabileceği parklarla donatan park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri Mustafapaşa Mahallesi’ne 3 gün gibi kısa bir sürede yeni bir park kazandırdı.KOCAELİ (İGFA) -Gebze'nin Mustafapaşa Mahallesi 712/2 sokakta yapımı 3 günde tamamlanan park, çocuklar için özel olarak dizayn edilen oyun grupları, dinlenme alanlarından oluşturuldu.
Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde ilçenin farklı noktalarında yeni park imalatı yanı sıra mevcut park ve bahçelerde bakım-onarım çalışmalarına devam ediyor.
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