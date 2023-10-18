Gebze'de 'Kent Buluşmaları ile hizmet sunumu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Kent Buluşmaları Hizmet Sunum toplantıları kapsamında ilçede görevli eğitim ve din görevlileriyle bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kent Buluşmalarında göreve geldiği günden bugüne kadar ki hizmet yatırımları anlatmayı sürdürüyor.

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen kent buluşmaları hizmet sunum toplantıları kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünde görev yapan eğitimci ve din görevlilerine ilçeye kazandırılan hizmetlere ve projelere ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde hizmet sunumu yapan Başkan Büyükgöz, “ Bizlerle aynı heyecanı paylaşan değerli misafirlerimize katılımları için teşekkür ediyorum.Eğer omurgada problem varsa, o problemin şehirdeki her hadiseyi etkileyeceğini hem akademik hem pratik bilgimle biliyorum. İçinde bulunduğumuz hizmet ve eser döneminde bu bilgimi Gebze’ye hizmet etmek için kullanmaya gayret ettim. Ekip arkadaşlarımla birlikte, planlı, sağlam bir Gebze için gece gündüz çalıştım. Şehircilikten anlarım, Şehre hizmet etmekten anlarım. Vatandaşla hemhal olmaktan anlarım. ‘İşin özü aşkla çalışmak’ sloganımızda vurguladığımız gibi müreffeh bir şehir güzel bir Gebze için aşkla çalışmaktan anlarım. 5. yılından gün aldığımız Hizmet ve eser döneminde tam olarak bu anlayışla, böyle çalıştık" dedi.

Sağlam işler yaparken yoldaşımız olan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Büyükgöz, daha sonra kamulaştırma işlemleri tamamlanan ilçedeki 36 okul ve 24 cami alanının tapularını ilçe müftüsü ve ilçe milli eğitim müdürlerine takdim etti.

Kent buluşmaları hizmet sunumu toplantılarına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Müftüsü Mahmut Çakır, belediye meclis üyeleri, eğitimciler, din görevlileri, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ve ilçe protokolü mensupları katıldı.