Gebze'de kamyon ve TIR Parkı hizmete alınıyor

Gebze Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kamyon ve TIR Parkı’nın 3. etabında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sıfırdan imalatını yaptığımız 3. etabın ardından bir sonraki adımımız ofis bölümlerini de yenileyerek modernize etmek olacak. Hayırlı olsun” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kamyon ve TIR Parkı’nın 3. Etabında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Değerli hemşerilerim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu an kamyon ve TIR garajımızda ambarlar binamızın önündeyiz. Burası daha önce yoktu. Sıfırdan imalatını yaptık. Ambar hizmeti vermek üzere hazır duruma geldi. Önümüzdeki günlerde teslimatlarını yapacağız ve esnaflarımız burada çalışmaya başlayacaklar.

OFİSLER BÖLÜMÜ MODERNİZE EDİLECEK

Dolayısıyla kamyon ve TIR alanlarımızı modernize etme aşamalarımızı etap etap sürdürüyoruz. Bu etaptan sonra inşallah bir sonraki adımımız ofis bölümlerini de yenileyerek modernize etmek olacak. Ben bu alanın tüm kamyon ve TIR parkımıza ve nakliyeci esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. Gebze Belediyesi Kamyon ve TIR Parkı 3. Etabı 1850 metrekarelik alan üzerinde 8 adet depo, ara kat ofisler, yükleme platformu ve diğer donatıları içerisinde barındırıyor.