Gebze'de 'İyi ki Annemsin' sergisi

GESMEK tarafından düzenlenen ‘İyi ki Annemsin’ konulu resim sergisinin açılışını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı.KOCAELİ (İGFA) - 42 branşta 12 farklı kurs merkezinde eğitim veren Gebze Belediyesi’nin eğitimdeki markası GESMEK’in Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘İyi ki Annemsin’ temalı serginin açılışını ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve Gebze İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, GESMEK eğitimcileri ve kursiyerler katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen Başkan Büyükgöz eserler hakkında bilgi aldı. Sonrasında orta öğretim okulları arasında gerçekleştirilen anne temalı resim yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

GKM’de gerçekleştirilen törende Başkan Büyükgöz ve ilçe protokolü dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.