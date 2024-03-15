Gebze'de ilk trafik dersi Başkan Büyükgöz'den

Gebze Belediyesi’nin en önemli projelerinin başında gelen Pelitli Trafik Eğitim Parkı’nda dersler başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Pelitli Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Gebze Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda yapılan ilk derse katılan öğrencileri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,büyük bir emekle hayata geçirdiklerini ve çocukları kullanmaya başladığını belirtti.

MODERN TESİSTE HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Öncelikle anasınıfları ve 4. sınıflar sonraki süreçte de 7. sınıfları eğitime alıyoruz. 30 kişilik sınıflarda uygulamalı eğitimlerin yanı sıra hem teorik dersler hem de pratik dersler verildiğini kaydeden Başkan Büyükgöz, bisiklet binmeden diğer kurallara kadar her şeyi yerinde tatbik edecekleri modern sinyalizasyon sistemleriyle çocuklarımızı buluşturduk ve onları trafik kurallarıyla yetiştirmek üzere gayret gösterdiklerini söyledi.

Gebze Belediyesi Trafik Eğitim Parkı içerisinde 1326 seyirci kapasiteli stadyumun yanı sıra; 135 araçlık otopark, bay-bayan hakem odaları, antrenör odaları, trafik eğitim alanı, konferans salonu, atölye ve çocuk oyun alanları da yer alıyor.