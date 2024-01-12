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Gebze'de İHH Hayır Çarşısı açıldı

YAŞAM 12.01.2024, 16:19
Gebze'de İHH Hayır Çarşısı açıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı Gebze Temsilciliği Hayır Çarşısı açtı. Yardım projelerine destek vermek amacıyla açılan Hayır Çarşısı sürekli açık olacak.KOCAELİ (İGFA) - Yardım projelerine katkı sunmak için, çeyizlik, el emekleri, örgü, tezhip çalışması gibi ürünlerin olacağı Hayır Çarşısı Gebze Hacı Halil Mahallesi Yazı Caddesinde faaliyete açıldı. Açılışa Gebze Belediye Başkan Zinnur Büyükgöz, İHH Gebze Şubesi Başkanı Adem Çiftçi, Birim amirleri, STK Başkanları katılım sağladı.

Hayır Çarşısı açılışı Kuran tilaveti ile başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşma yaptı. Büyükgöz konuşmasında; “İHH Kadın Kollarının gayretli çabasıyla bu faaliyetleri yürüttüklerinden dolayı Rabbim kendilerinden razı olsun. Bereketini artırsın, sayılarını çoğaltsın. Rabbim Filistinli Gazze’li kardeşlerimize yardımı ve zaferi nasip etsin.” dedi Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi hep birlikte kesildi.

“GAZZE DİRENİYOR”

Açılış sonrası açıklamalar bulunan İHH Gebze Şubesi Başkanı Adem Çiftçi “ Öncelikle zalim terörist devlet İsrail’in vahşi saldırıları sonucu zor günler geçiren Filistinli Gazzeli kardeşlerimi selamlıyorum Ümmetin dirilişine insanlığın direnişe vesile olacak şanlı bir mücadele veriyorlar. Rabbim kendilerine güç kuvvet versin. Düzenlediğimiz yardım organizasyonları ile tüm mazlumlara ulaşmaya çalışıyoruz. Biz aracılarız sefere çıkarız zafer Allah'tandır. Gayretimizi gösteririz ve nimetler Rabbimizdendir. Yeter ki biz kulluk vazifemizi en güzel şekilde yapma gayret ve çabasını ortaya koyalım. Bu vesile ile İHH Kadın Kolları Başkanımız Asuman Veyisoğlu’nun şahsında emeği geçen tüm hanım kardeşlerimizi, teşekkür ederim. Gerçekten takdire şayan işler yapıyorlar.’’ İfadelerini kullandı. “

İHH Gebze Kadın Kolları Başkanı Asuman Veyisoğlu “tüm hayırseverleri, gönüllülerimiz Hayır Çarşısına bekliyoruz. Özellikle zor günler geçiren Filistinli kardeşlerimizi unutmayalım, siz hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz.” dedi.

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