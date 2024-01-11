Gebze'de Hal binasında yoğun tempo

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze bölgesine kazandıracağı sebze ve meyve halinde ilerleme oranı yüzde 70 seviyesine yaklaştı.KOCAELİ (İGFA) - İnsan odaklı hizmet anlayışı ile hareket ederek Kocaeli genelinde yüzlerce yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, devam eden projelerde ise hız kesmiyor. Bu bağlamda Büyükşehir’in Gebze bölgesine kazandıracağı sebze ve meyve halinde ilerleme oranı yüzde 70 seviyesine geldi. Gebze’de bulunan ve fiziki şartların yetersiz olması nedeniyle ihtiyacı karşılayamayan mevcut sebze ve meyve hali, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde 25 bin metrekarelik bir alanda yapımı devam eden yeni yerine taşınacak.

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde hızlı bir ilerleme kaydeden ekipler, A blokta betonarme, zemin katta ise duvar imalatını tamamladı. A1 blokta kenet çatı imalatında sona gelen ekipler, bu blokla ile ilgili kısımda iç sıva ve dış mantolama imalatına devam ediyor.

TÜM BLOKLARDA EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

B ve C blokta sandık depolarının betonarme imalatını tamamlayan ekipler, D blok çatı tabliyesinin ilerleme oranında yüzde 50 seviyesine geldi. Bu kısımda betonarme imalatına devam eden ekipler, E blokta giriş yapısı betonarme imalatını büyük oranda tamamladı. Önümüzdeki günlerde A2 blokta çatı imalatına başlanacak.