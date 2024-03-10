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Gebze'de Fırtına TS’de sinerjik toplantı

YAŞAM 10.03.2024, 10:26
Gebze'de Fırtına TS’de sinerjik toplantı

Fırtına TS İş İnsanları ve Taraftarları Derneği tarafından geleneksel hale getirilen “İş İnsanları ve bürokratlarına yönelik kahvaltı” programının dördüncüsü gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Hyatt House da gerçekleşen programa; Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş’ın yanı sıra, Gebze Teknik Üniversitesi’nden Pr.Dr. Salih Zeki İmamoğlu,  Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, KOSGEB Kocaeli Batı Müdürü Hakan Demirci, AK Parti Kocaeli önceki dönem İl Başkanı Mahmut  Civelek, TRT Satın alma Başkanı Mustafa Hıraç, Gebze İhtisas Vergi Dairesi Müdürü Ali Tarakçı, Eğitimci Yazar Haluk Öztekin, BeinSport Yorumcusu Olcay Çakır, Gebze Ticaret Odası Başkan Vekili Mikdat Aydın, Yöre Grup Başkanvekili Mehmet Keskin,  Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmazel, İş insanları Selim Malkoç, Mustafa Mican, Murat Gedik, Şener Yılmaz, Selim İmamoğlu, Furkan Tel ve Muhammed Aydın konuk olarak katılım sağlarken,  dernek yönetim kurulunu temsilen Fırtına TS İş İnsanları ve Taraftarları Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş, Şener Akın, Akif Bal, Recep Avcı, Süleyman Abdullahoğlu, Türksen Koç ve Fatih Malkoçoğlu katılım gösterdi.

Kişisel Gelişim Uzmanı Eğitimci Yazar Haluk Öztekin, Hayata Bakışımızda Farkındalık konusunda katılımcılara sunum gerçekleştirdi.

Öztekin sunumunda, farkındalığın kişisel gelişimin en alt basamağı olduğunu belirterek, "Anne babamızın bizi bıraktığı yerden sonra ne kadar ilerlediğimiz bizim farkındalığımızdır. Herkesten ve her şeyden bilgi almaya açık olmamız gerekir. Farkındalık hayatın size verdiği nimetleri bilmektir. Karşındaki insanlarla empati yapmaktır. Harekete geçin bir şeyler yapın. Risk almak her zaman başarıyı getirir.” ifadelerini kullandı.

Gebze Teknik Üniversitesi’nden Pr.Dr. Salih Zeki İmamoğlu da programda İşletmelerin varlığını sürdürebilmesi ve amaçlarına ulaşması ile ilgili kısa bir sunum gerçekleştirdi.

Fırtına TS İş İnsanları ve Taraftarları Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş Haluk Öztekin ve Salih Zeki İmaoğlu’nun sunumu sonrası yaptığı konuşmasında programa katılan tüm isimlere teşekkür etti.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ise, iş hayatında farkındalığı yakalayanların, farklı olanların başarılı olduğunu gördüklerini belirterek, "Değişime başlayanlar ve bunu sürdüren toplumlar egemen olmuşlardır. Eğer bizlerde işlerimizde bir gelecek görüyorsak, eğer bir umut görüyorsak bizlerde kendi işlerimizde farkındalığı dünyanın gidişatına göre oluşturmalıyız. KOBİ’lerimizin her geçen nesilden nesile aktarılma oranları giderek düşüyor. Bu düşüşün en büyük sebebi ise marka olamamaktan geçiyor. Marka olabilen firmalar başarıya ulaşanlar oluyor. Sizlerden ricam lütfen işlerinizi dijitalleştirin ve kurumsallaştırın. Üçüncü ve dördüncü nesillere ulaştıracak alt yapılı oluşturun.” diye konuştu.

Program katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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