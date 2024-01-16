Gebze'de Başkan Büyükgöz Niğdelileri ağırladı

Kent buluşmalarına devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün son konukları ilçede ikamet eden Niğdeliler oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kent buluşmaları toplantılarına ara vermeden devam ediyor. İlçedeki dernek ve sivil toplum kuruluşu üyelerini kent buluşmaları adını verdiği hizmet sunumu toplantılarında ağırlayan Başkan Büyükgöz’ün son konukları ilçede yaşayan Niğdeliler oldu.

Hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde ilçeye kazandırılan proje ve hizmetlere yönelik bilgilendirmede bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“’Sağlam İşler Yaptık Gebze’yi Sağlama Aldık’ diye bir cümle kurduk. Bazılarınız içinden bu cümlenin bir karşılığı var mı, bu cümlenin altı üstü dolu mu diye sorabilirler. Gelin Gebze’yi nasıl sağlama almışız hep beraber bakalım. Bu kentin kronikleşmiş bazı sorunları vardı. Bunlar geçmiş elli yıldan yüz yıldan kalan sorunlardı. İşte bizler işe bu sorunları temizlemekle işe başladık. Öncelikle bir milyar lira civarında kamulaştırma yapmışız. 42 okulun kamulaştırma sorununu çözmüş ve İlçe Milli Eğitim’e teslim etmişiz. Diğer taraftan 24 camiinin mülkiyet sorununu çözmüşüz.

KRONİK SORUNLARIN ÜZERİNE GİTTİK

Hepinizin yakinen konuştuğu bir diğer sorun olan Çoban Mustafa Paşa Camii yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan arazi. Orayı da kamulaştırmış ve bu kente 8 tane sağlık tesisinin mülkiyet sorununu çözmüşüz. Bizler geçmişe dair ne sorun varsa onların üzerine gitmiş ve temizlemeye devam etmişiz. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze çıkışı yoktu. Projede var ancak maliyetli olduğu için projeden çıkartılmıştı. Bizler devlete bir kuruş ödetmeden biz bu sorunu çözdük. Ulaştırma Bakanımız belediyemizi ziyaret ettiğinde bana şöyle söyledi; Başkan bugüne kadar hiçbir belediye bize böyle kılçıksız bir balık getirmedi. Sizler bu projeyi hazırladıysanız bize de ihalesini yapmak düşer dedi.” Gebze Niğdeliler Derneği Başkanı ve MHP İl Başkan Yardımcısı Hacı Ertan da Başkan Büyükgöz’e sunumlarından ve ev sahipliğinden ötürü teşekkür etti. Kent buluşması toplantısı sunumun ardından ikramlar ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.