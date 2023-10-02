Gebze'de Başkan Büyükgöz'den huzurevi sakinlerine ziyaret

Yaşlılar Haftası dolayısıyla Gebze Huzurevi sakinlerini ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Tecrübeleri ile yolumuzu aydınlatan büyüklerimizi rabbim başımızdan eksik etmesin” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yaşlılar Haftası vesilesiyle Gebze Huzurevi sakinlerine konuk oldu.

Yoğun geçen hizmet ve ziyaret trafiğine rağmen Gebzeli hemşerilerini acılı, mutlu ve özel günlerinde yalnız bırakmamaya özen gösteren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yaşlılar Haftası vesilesiyle Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Barış Mahallesi’nde bulunan Gebze Huzurevi sakinlerini ziyaret eden Başkan Büyükgöz, onlarla sohbet etti. Huzurevi sakinlerinin halini hatırını sorarak istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Büyükgöz, “Tecrübeleri ile yolumuzu aydınlatan büyüklerimizi rabbim başımızdan eksik etmesin. Bir gün anne baba yaşlandığı zaman onları Allah’ın emanetleri olarak kabul eden gençler yetiştirmek için gayret ediyoruz.

GENÇLERİMİZ DE ÖRNEK ALMALI

Bugün buradaki gençler de bu şuuru almak için burada olma çabasını ortaya koydular. Anne baba olmadan evlat; evlat olmadan da anne baba olmaz. Her ikisi de Allah’ın emanetleridir. Gönüller yaşlanmıyor. Derler ya; duvarı nem insanı gam yıkar diye. Yoksa gönül yaşlanmıyor. Bizler de bu akşam hayır duanızı almak ve gençlerimize örnek olmak için buradayız” dedi. Başkan Büyükgöz’ün ziyaret ettiği huzurevi sakinleri kendileri için özel olarak düzenlenen Türk Sanat Müziği konserini keyifle dinledi.