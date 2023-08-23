Gebze'de altyapı çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün Gebze Bölgesi’nde başlattığı altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Planlanan çalışmalar kapsamında ilçede yer alan Cumhuriyet, Mimar Sinan, Köşklüçeşme, Mollafenari, Pelitli ve İstasyon, Mahalleleri’nde yer alan kanalizasyon ve içme suyu hatları yenileniyor.KOCAELİ (İGFA) -“Halka hizmet ve çevreye saygı” prensibiyle hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü; altyapıda uzun ömürlü işlere imza atarak kenti daha dirençli hale getirme hedefine hızla ilerliyor. Doğayı koruyup sürdürülebilir hizmetler sunarak yatırımlarını bugüne değil geleceğe yapmayı planlayan İSU Genel Müdürlüğü, bu kapsamda Gebze ilçemizde başlattığı çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.

2023 yılı yatırımları kapsamında kent genelinde büyük bir altyapı hamlesini hayata geçiren İSU Genel Müdürlüğü; Pelitli Mahallesi’nde 1800 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı, Mollafenari Mahallesi’nde 2 bin 310 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı, Köşklüçeşme Mahallesi’nde 1160 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu, 1600 metre uzunluğunda yeni içme suyu ve 860 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı, İstasyon Mahallesi’nde 600 metre uzunluğunda yeni içme suyu ve 450 metre kanalizasyon hattı, Gebze Cumhuriyet Mahallesi’nde 260 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı, Mimar Sinan Mahallesi’nde 260 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriyor.