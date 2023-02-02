Gebze'de '41 Genç Projesi' hız kesmiyor

Gebze Belediyesi’nin gençlere yönelik çalışması olan 41 Genç Projesi hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediyesi’nin gençlik ve liderlik projesi olan 41 Genç Projesi’nin yeni dönem kaynaşma ve tanışma toplantısı Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi’nin gençlere yönelik çalışması olan 41 Genç Projesi hız kesmeden devam ediyor.

Gebze Belediyesi’nin gençlik ve liderlik projesi olan 41 Genç Projesi’nin yeni dönem kaynaşma ve tanışma toplantısı Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bir önceki dönem katılımcısı gençlere belgelerinin de takdim edildiği toplantıya ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve 41 Genç’in yeni dönem katılımcı gençleri katıldı.

GENÇLER KENDİNİ GELİŞTİRMELİ

Toplantının ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz selamlama konuşmasına gençlerin okuldaki dersleriyle kendilerini sınırlamamalarını, çok yönlü olmalarını, çağın gereklerine uygun donanımları, milli ve manevi duyguları koruyarak kazanmaları gerektiğini vurgulayarak başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da yaptığı açıklamada, “Sertifikalarını alan gençlerimizi tebrik ediyor, yeni dönemde projeye dahil olan gençlerimize faydalı bir dönem geçirmelerini diliyorum” dedi. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de 41 Genç Projesi’nin eski ve yeni dönem katılımcılarına eğitim hayatlarında başarılar diledi. Tören, katılımcı belgelerinin öğrencilere protokol tarafından takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.