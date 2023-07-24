Gebze Belediyesi personellerinden aile pikniği

Gebze Belediyesi personelleri, Başkan Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde düzenlenen piknikte aileleriyle birlikte bir araya gelerek güzel bir gün geçirdi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi personelleri, Başkan Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde düzenlenen piknikte bir araya geldi. Gebze Teknik Üniversitesi bahçesinde gerçekleşen piknikte aileleri ile birlikte vakit geçiren Gebze Belediyesi personelleri güzel havanın tadını çıkarttı.

Çocuklar kendileri için hazırlanan oyun alanlarında eğlenirken ebeveynler ise yerel sanatçıların verdiği konserlerle müziğin tadına doydu.

Piknikte personellere hitaben selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, görevlerinin Gebzeli hemşerilerine hizmet etmek ve bunun için hep birlikte ellerinden geleni yapmaya devam etmek olduğunu söyledi. Başkan Büyükgöz, piknik organizasyonu dolayısıyla katılımcılara teşekkür etti.