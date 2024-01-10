Gebze Belediyeler Birliği gazetecileri ağırladı

Gebze Belediyeler Birliği Dönem Başkanı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birlik üyesi belediyelerin başkanlarıyla birlikte bölgede görev yapan basın mensuplarını 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programında ağırladıKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyeler Birliği’ne üye belediyeler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bölgede faaliyet gösteren, yazılı, görsel ve internet haber kuruluşlarında görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Gebze Belediyeler Birliği Başkanı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Barış Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, TGF Genel Başkan Yardımcısı ve Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Erol Polat, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve basın mensupları katıldı.

DEMOKRASİNİN EN GÜZEL İŞLEYİŞ ŞEKLİ: GAZETECİLİK

Birlik Başkanı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gazetecilik mesleğinin zorluğuna ve önemine dikkat çektiği selamlama konuşmasında, “Değerli konuklarımız, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nüz kutlu olsun. Gazetecilik mesleği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halkın haber alması, objektif bir gözle meseleye yaklaşabilmesi adına ve demokrasinin en güzel işleyiş şekli olarak görevini yapıyor. Sizler çok yönlü bir mesleği icra ediyorsunuz" dedi.

Program ikramların ve hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.