Gebze 205 bin kitap severi ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen 2.Gebze Kitap Fuarı’nı bu sene 205 bin Gebzeli kitapsever ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen 2.Gebze Kitap Fuarı’nda sona erdi.

29 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda kurulan devasa çadırda bu sene ikincisi düzenlenen Gebze Kitap Fuarı, bu sene de binlerce kitap severi kitapların büyülü dünyasında buluşturdu.

Onur konuğu tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla düzenlenen açılış töreniyle başlayan ve 100’den fazla yayınevi200 konuk yazarın katılımıyla gerçekleştirilen 2. Gebze Kitap Fuarı’nı bu sene 7’den 70’e 205 bin kitap sevdalısı ziyaret etti.

Onur konuğu tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konferansıyla başlayan 2. Gebze Kitap Fuarı kapsamında ayrıca GKM’de 22 özel konuğun katılımıyla söyleşi ve konferanslar da gerçekleştirildi. 2. Gebze Kitap Fuarı Kapsamında 365 farklı etkinliğe de imza atıldı.