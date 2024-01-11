Gebze 2023’te de ihtiyaç sahibinin yanındaydı

Gebze Belediyesi 2023 yılında da ihtiyaç sahiplerinin yanındaydı. Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, geride bıraktığımız 2023 yılında da ihtiyaç sahiplerine belirlenen kalemlerde destek ve yardımda bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi 2023 yılında da ihtiyaç sahiplerinin yanındaydı. Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, geride bırakılan 2023 yılında da ihtiyaç sahiplerine belirlenen kalemlerde destek ve yardımda bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda 2023 yılında da yardım ve destek çalışmalarına ara vermeden devam eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yıl boyunca sosyal belediyecilik anlayışıyla 60 bin 200 kişiye sıcak yemek hizmeti verdi.

EĞİTİM VE DİĞER KALEMLERDE YARDIM

Alınan her yardım talebine en hızlı şekilde cevap veren Gebze Belediyesi, gerçekleştirilen çalışmalar ile 2023 yılı içerisinde ihtiyaç sahiplerine 8 bin 736 aileye gıda yardımında bulundu. Gebze Belediyesi tarafından ayrıca; 14 kişiye yangın yardımı, 12 kişiye nakdi yardım, 139 kişiye engelli nakil aracı desteği, 37 kişiye tekerlekli sandalye yardımı, 35 kişiye hasta yatağı yardımı, 40 kişiye otobüs bileti yardımı, 1000 kişiye anne bebek çantası ve 3 bin 31 kişiye ise eğitim yardımında bulundu.