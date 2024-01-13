Son Dakika

GDT Japon mutfağını tanıttı

YAŞAM 13.01.2024, 10:45
GDT Japon mutfağını tanıttı

Gastronomi Turizmi Derneği, Japon mutfak kültürünün tanıtımına Kanyon Alışveriş Merkezi USLA'da katıldıİSTANBUL (İGFA) - Davete Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Türkiye’nin ilk Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi ve İtsumi’nin şefi Shunchi Horikoshi ve Pınar Açılan Horikoshi, Topkapı Üniversitesi rektörü Emre Alkın, USLA Akademi Şefi Cemre Temim, Trilye Balık Restoran sahibi Süreyya Üzmez ve Gastronomi Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe katıldı.

Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi ve İtsumi’nin şefi Shunchi Horikoshi; Programın 2013 te ''Japonların geleneksel beslenme kültürleri'' olması nedeniyle UNESCO somut olmayan kültürel miras olarak tescil edilen ''WASHOKU'' olarak anılan Japon mutfağının bilinen ve keşfedilmeyi bekleyen çok zengin bir kültür olduğundan bahsetti.

Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkın; Japon mutfağının Türkiye’deki öneminin daha da gelişeceğinden bahsederken, akademik olarak yapılan tüm çalışmaları USLA Akademi olarak desteklediklerini belirtti.

Daha sonra USLA Akademi Şefi Cemre Temim katılımcılara teşekkür ederken birbirinden lezzetli Japon mutfak lezzetlerinin tadına bakıldı.

Uzakdoğu mutfak sanatları akademisi Japon Mutfak Kültürünü Kanyon Alışveriş Merkezi Usla (Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi)'da tanıttı. Uzakdoğu mutfak sanatları akademisi, tüm dünyada hayat boyu geçerliliği olan bronze sertifika uygulayıcı kurumu olarak yetkili olan Türkiye’deki ilk ve tek kurumdur. Bronze sertifika, MAFF (Japon Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık bakanlığı) tarafından Japon mutfağına ilişkin bilgi ve becerileri belirli bir seviyeye ulaşmış yabancı şefleri bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. 

MAFF, Japon mutfak sanatları programına Topkapı Üniversitesi USLA Akademi ve Uzakdoğu Mutfak Akademisi işbirliği ile 2024 kış eğitim dönemine başlıyor. Japon Mutfak Sanatları Programı ve ülkemizin ilk Bronze Sertifikalı şefleri Sinan Damgacıoğlu ve Didem Yalçınkaya Türkiye’de şeflerin ürettikleri ürünleri iyi tanımalarını, temel kavram, malzeme ve tekniklere hakim olmalarını sağlayarak yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve programa katılan öğrencilerine mutfağın tanımını ve özünü en iyi şekilde anlatmayı amaçlıyor.

GTD, Türk mutfağının, Türk üreticilerinin dünyada ve Türkiye’de hak ettiği yere ulaşabilmesi için ulusal ve uluslararası alanlarda Türkiye’yi gastronomi alanında büyük başarılarla temsil eden tek dernektir.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 19 50
2. Galatasaray 19 48
3. Trabzonspor 19 36
4. Beşiktaş 19 32
5. A.Demirspor 19 29
6. Kayserispor 19 29
7. Rizespor 19 29
8. Antalyaspor 19 28
9. Kasımpasa 19 26
10. Sivasspor 19 25
11. Başakşehir 19 23
12. Alanyaspor 19 22
13. Ankaragücü 19 21
14. Gaziantep FK 19 21
15. Karagümrük 19 20
16. Hatayspor 19 20
17. Samsunspor 19 18
18. Konyaspor 19 18
19. Pendikspor 19 15
20. İstanbulspor 19 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Göztepe 18 35
3. Kocaelispor 17 33
4. Sakaryaspor 18 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Barcelona 19 41
4. Athletic Bilbao 19 38
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 19 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Deportivo Alaves 20 20
14. Villarreal 19 19
15. Mallorca 19 18
16. Sevilla 20 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 19 5