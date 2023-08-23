Gazikültür'den 'Gaziantep İnanç Atlası'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Yayınları, “Gaziantep İnanç Atlası” başlıklı kitabı, e-kitap formatında yayımladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikültür Yayınları, Gaziantep’in medeniyet kodlarını, inanç değerlerini, şehrin manevi önderlerinin bıraktığı mirası geleceğe taşımak için “Gaziantep İnanç Atlası” adlı çalışmayı okuyucuyla buluşturdu.

Gaziantep kültürünün inşasında önemli bir yer tutan, kentin asırlardır büyük saygı duyduğu şahsiyetlerin türbe ve makamlarının yanı sıra dini yapıları da içeren çalışmanın koordinatörlüğünü Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver, editörlüğünü ise Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar üstlendi.

Gaziantep’in asırlar boyunca önemli bir kültür ve eğitim merkezi olduğunu dile getiren Gazikültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, bir zamanlar “Küçük Buhara” olarak anılan Gaziantep’in kadim geçmişine işaret ederek, çalışma hakkında şunları söyledi:

“Gaziantep İnanç Atlası, şehrin manevi önderlerinin, mimarlarının arkalarında bıraktığı güçlü ve köklü mirasa dair oldukça detaylı, kapsamlı ve hacimli bir çalışma. Bu kitap hazırlanırken hem tarihi kayıtlar tarandı hem de yöre halkının bilgisine başvuruldu. Özellikle türbe ve makamlarla ilgili halk anlatımlarının, menkıbe ve rivayetlerin kayda geçirilmesine önem verildi. Dini yapıların mimari ve yapısal özelliklerinin yanı sıra bu yapılarla ilgili tarihi kayıtlar da çalışmamızda yer almaktadır. Bu çalışmada sadece İslam eserleri değil Hristiyan ve Yahudi dini yapılarına da yer verilmiştir. Dünyaya hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü getiren İslam dininin, gayrimüslimlere sunduğu inanç özgürlüğünü ortaya koyması bakımından bu çalışma ayrıca önem taşımaktadır. Çalışmamızda günümüzde mevcut olmasa da tarihî kayıtlarda varlığı tespit edilebilmiş cami mescid türbe mezar zaviye gibi dini yapılar hakkında da bilgi verilmektedir.”

Gazikültür Yayınları tarafından e-kitap olarak yayımlanan “Gaziantep İnanç Atlası” adlı çalışmaya www.gazikulturas.com adresi üzerinden ücretsiz şekilde ulaşılabiliyor.