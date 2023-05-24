Gazikültür Bahar Şenlikleri kadın STK'ları buluşturdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikültür A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri kapsamında yapılan “Sivil Toplum Kuruluşları’nın Güçlü Kadınlarıyla Buluşma” programı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde gerçekleştirildi.GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye ve dünyadan 87 sanatçının katıldığı ve yapılacak satış gelirleriyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara destek olunacak fotoğraf sergisi ziyaretçilere tanıtıldı.

Buluşmada Gaziantep’in sosyal hayatında geçmişten günümüze kadın STK’ların yaptığı çalışmalar konuşulurken, ileride yapılması planlanan ve yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Program, kadınlara yönelik faaliyet gösteren STK başkanları ve temsilcileriyle kurum yetkililerini bir araya getirdi.

Programa Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok, Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver, Gaziantep Valisi’nin eşi Gülden Gül, Gazi şehirde faaliyet gösteren kadın STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ALTINOK: GAZİANTEP ÇALIŞTIĞIM ŞEHİRLER İÇERİSİNDE KÜLTÜREL AKTİVİTELERDE EN DOYURUCU ŞEHİRLERDEN BİR TANESİ

Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok buluşmada yaptığı konuşmada yapılan çalışmaların önemli olduğuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Pek çok yerde çalıştım ve meslekte epeyce yol kat ettiğimi düşünüyorum fakat şunu da özellikle hakkını teslim ederek ifade etmek istiyorum. Gaziantep çalıştığım şehirler içerisinde kültürel aktiviteler bakımından en doyurucu şehirlerden bir tanesi. Yakın zamanda yaşadığımız deprem acısına rağmen bu yönünün aksatmadan faaliyetlerine devam ediyor olması takdire şayan özeliklerinden bir tanesi.”

TANRIÖVER: GAZİANTEP’İN ELİNDE ÜRETEN, DEĞER OLUŞTURAN KADINLARI VAR

Geleceği planlarken kültürü, kültürel mirası, sanatı ve arkeolojinin atlanamayacağını ifade eden Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver, “Çok nadide ve özel bir mekandayız. Gaziantep’in kültürünü araştırdığımızda kadınların oldukça önemli bir yere sahip olduğunu her anlamda görüyoruz. Gaziantep’in elinde üreten, değer oluşturan kadınları var. Bizlerde tüm altyapımızla bu iş birliğini her zaman sizlerle beraber yapmak istiyoruz” diye konuştu.