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Gazianteplilerin mahallelerinde konser coşkusu
YAŞAM 23.08.2023, 10:09
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür etkinlikleri kapsamında “Mahallemde Konser Var” programları vatandaşların yoğun ilgisini gördü.GAZİANTEP (İGFA) - Sevilen yerel sanatçıların vatandaşlarla buluştuğu etkinlikte 10 gün boyunca farklı mahallelerde düzenlenen konserlerde sevilen şarkılar vatandaşlarla beraber seslendirildi. Düzenlenen konserlere 22 bin 250 Gazi şehirli katılım sağladı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’nca hazırlanan etkinliklerde sevilen yerel sanatçılar Kral Deniz, Faruk Lök, Hasan Çoban, Doğan Bayburt, Mehmet Bakıray, Mehmet Kalkan ve Okan Bayburt farklı mahallelerde bulunan okullarda vatandaşlarla buluştu.
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|4. Alanyaspor
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|5. Galatasaray
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|6. A.Demirspor
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|4
|7. Kasımpasa
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|4
|8. Beşiktaş
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|4
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|3
|10. Trabzonspor
|2
|3
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|2
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|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|2
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|15. Antalyaspor
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|0
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|6
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|2
|6
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|2
|4
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|4
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|4
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|2
|4
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|3
|8. Çorum Belediyespor
|2
|3
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Altay
|2
|3
|11. Bandırmaspor
|2
|2
|12. Erzurumspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|2
|0
|Takımlar
|O
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|1. Brighton
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|6
|2. M.City
|2
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|3. Arsenal
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|6
|4. Brentford
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|5. Liverpool
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|6. Tottenham
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|7. West Ham United
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|8. Newcastle
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|3
|9. Aston Villa
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|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Crystal Palace
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|3
|12. M. United
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|3
|13. Fulham
|2
|3
|14. Bournemouth
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|1
|15. Chelsea
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|1
|16. Sheffield United
|2
|0
|17. Luton Town
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|18. Burnley
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|0
|19. Wolves
|2
|0
|20. Everton
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Rayo Vallecano
|2
|6
|3. Valencia
|2
|6
|4. Girona
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Deportivo Alaves
|2
|3
|9. Athletic Bilbao
|2
|3
|10. Osasuna
|2
|3
|11. Villarreal
|2
|3
|12. Cadiz
|2
|3
|13. Real Sociedad
|2
|2
|14. Las Palmas
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Getafe
|2
|1
|18. Sevilla
|2
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|19. Almeria
|2
|0
|20. Granada
|2
|0
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