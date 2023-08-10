Gaziantepli çocuklar tatili verimli ve bilimli geçiriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne (GBB) bağlı Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nde yer alan Bilim Gaziantep’te yaz kursları etkinlikleri kapsamında 4 bine yakın çocuk tatilini daha verimli geçiriyor.GAZİANTEP (İGFA) - Çocuklar için düzenlenen kurslarda bilim kültür ve sanat gibi birçok içeriğin yer aldığı atölyelerde çocuklar, ilgi alanlarına giren kurslarda hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Yaz Bilim atölyelerinde devam edecek olan bu kurslarla çocuklar; matematik, doğa bilimleri, teknoloji, tasarım atölyesi, astronomi, girişimcilik, akıllı tarım atölyelerinde öğrendikleri bilgilerle zihnini geliştiriyor ve tatil dönemini eğlenerek geçiriyor.

Yoğun ilgi gören matematik atölyesinde, “3 Boyutlu Geometrik Şeklimi Tasarlıyorum”, “Fibonacci Papağanı Çanta Boyama”, “Sayı Tacı”, “Kendi Takvimimi Tasarlıyorum”, “Piramit”, “Birim Kesir Ayracı”, “Geometrik Bedenim” ve “Sabun Baloncuğu ile 3 Boyutlu Şekiller” gibi etkinliklerle çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.

Etkinlikler kapsamında akıl-zeka oyunları, reversi, kipitty, mangala, equilibrio, q-Bitz, surakarta, dümen oyunları ile günlerini dolu dolu geçiriyor.

Yaz döneminin 3 Temmuz – 20 Ağustos tarihlerinde, 6 -14 yaş arasındaki çocuklar, hafta içi saat 10.00 – 12.00 ile 13.30- 15.30’de etkinliklere katılırken hafta sonu aynı saatler aralığında ebeveynleriyle katılım sağlayabiliyor.