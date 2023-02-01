Gaziantep ve Ostrava kardeşliğinin 10. yılı

Gaziantep ile Çek Cumhuriyeti’nin Ostrava şehrinin kardeş şehir ilişkilerinin 10’uncu yıl dönümü kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Fotoğraflarla Gaziantep” sergisi Ostrava’da törenle açıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Ostrava Belediyesi fuaye alanında açılan sergi, Ostrava halkına Gazi şehrin el sanatlarını, tarihi mekanlarını, müzelerini, doğasını ve sanayisini anlatmayı amaçlıyor. Sergide ayrıca ziyaretçilere materyaller ve dijital içeriklerle Gaziantep hakkında detaylar veriliyor.

Sergi açılışına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Ostrava’da bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söyledi:

“Toplam 25 kardeş şehri olan Gaziantep, kardeş şehir ilişkilerini oldukça aktif bir şekilde yürütmektedir. Günümüze dek Ostrava ile birçok önemli projeye birlikte imza attık, yerel yönetim konularını kapsayan birçok faaliyeti birlikte gerçekleştirdik. 2012 yılında başlayan ilişkiler çok kısa sürede önemli mesafeler kat etmiştir. Bu süreci verimli bir şekilde yürüttüğümüzü görmek ve bugün burada Gaziantep olarak bulunuyor olmak bizleri gururlandırmaktadır. Bizler için oldukça önemli olan Ostrava ile mevcut ilişkilerimizi taçlandırmak üzere açılışını gerçekleştireceğimiz fotoğraf sergisini sizlerin beğenisine sunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu da ayrıca dile getirmek isterim.”

Başkan Vekili Berk, fotoğraflardaki güzellikleri yerinde görmek ve yöresel lezzetleri tatmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin adına açılışa katılanlar ve Ostrava halkını Gaziantep'e davet etti.

ZİYARET KAPSAMINDA GAZİANTEP HEYETİ OSTRAVA’DA TEMASLARDA BULUNDU

Ostrava ziyareti kapsamında Başkan Vekili Mehmet Berk ve beraberindeki heyet, Ostrava Belediye Başkanı Tomas Macura’yla da bir araya geldi. Görüşmede, kardeş şehir ilişkilerinin daha da ileriye taşınması hususunda istişarelerde bulunuldu.

Görüşmenin ardından heyet, Ostrava Belediyesi Başkan Vekillerinin katılımıyla şehir içi ulaşım şirketi, endüstriyel sanayi bölgesi ve afet kriz merkezinde de çeşitli teknik incelemelerde bulundu. Spor alanında da iş birliği kararı alan iki taraf Ostravar Arena Buz Sahasında, Vitkovice ile Hradec Králové takımları arasında gerçekleştirilen Buz Hockeyi maçını birlikte takip ettiler. Maçın oyuncusu ödülünü sporcuya Başkan Vekili Mehmet Berk takdim etti.