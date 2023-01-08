Gaziantep'ten üniversitelilere sınav dönemi yemek desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi’nin (GAÜN) öğrencilerine vize sınav döneminde yaptığı yemekle çorba ikramını yoğun talep ve memnuniyet üzerine final sınavları döneminde de sürdürüyor.GAZİANTEP (İGFA) - Öğrencilerin sınav dönemlerinde motivasyonlarını arttırmak, onlara destek olmak ve zaman kayıplarını önlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından GAÜN Merkez Kütüphanesi önünde kurulan yemek tırı ile çadırlarda günlük bin 500 kişilik yemek ikramı yapılıyor.

GAÜN’ün 12 günlük final sınavları döneminde yoğun çalışma sürdüren öğrenciler için günlük hazırlanan dürüm çeşitleri, ayran, çorba ve çay Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından dağıtılıyor.

Saat 18.00’da başlayarak yaklaşık 1.5 saat süren yemek dağıtımında soğuk hava koşulları içinde tedbirler alındı. Büyükşehir Belediyesi yemek ikramı için gelecek talep doğrultusunda bütünleme sınavı döneminde de yapılması için hazırlıklara başladı.

Çalışmaları incelemek için ikramın yapıldığı alana geçen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti, memnuniyetleri sordu. Ziyaretinde çalışma hakkında bilgi veren Başkan Abdullah Aksoy, öğrencilerin vize ve özellikle final sınavları döneminde yoğun bir çalışma temposunun içine girdiğini belirterek, "Ciddi bir talep ve memnuniyet vardı. Binlerce öğrencimiz burada yemeklerini yiyerek hemen ders çalışmaya başlıyor. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz bütünlemeye kalmazlar ama kalanlar için de o dönemde öğrencilerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Çünkü bizim amacımız gençlerin kendini yetiştirmesi, okuması ve ülkeye faydalı birer bireyler olarak yetişmesini istiyoruz" diye konuştu.