Gaziantep'ten musikinin iki önemli ismine vefa

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazi şehrin yetiştirdiği sanat insanlarından Tamburi Necdet Yaşar ve Dr. Cemil Özbal’in isimlerini Şehitkamil ilçesinde bulunan Osmangazi Mahallesi’nde iki caddeye verdi.GAZİANTEP (İGFA) -Türk sanat musikisinin Gaziantepli önemli iki ismi olan Tamburi Necdet Yaşar ve Dr. Cemil Özbal’in isimlerinin yaşatılması için çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Mahallesi’nde işlek caddelere, sanatçıların isimlerini verdi.

6 Nolu Osmangazi Semt Pazarı’nda düzenlenen törende Büyükşehir Türk Musiki Korosu, sanatçıların eserlerini seslendirdi.

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi şehrin yetiştirdiği güçlü sanat insanları ve akademisyenleri olduğunu vurgulayarak, artık kültür ve sanatın yükseliş döneminde olduğunu anlattı. “Biz kültür ve sanatta da zirveye doğru gideceğiz" diyen Başkan Şahin, "Özel koleksiyonları içerisine koyduğumuz, bu şehrin bütün kültür sanat insanlarının isminin yaşadığı bir kültür sanat parkı yapmak istiyorum. Bu parkta çocuklar bütün sanat insanlarımızı öğrenecek. Artık bizim insanlarımıza ölmeden önce vefa göstermemiz gerekiyor. Yaşarken yapmamız lazım. Unutmuyor ve unutturmuyoruz" diye konuştu.

Törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül’ün yanı sıra Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, protokol üyeleri, sanatçıları aile ve dostlarıyla mahalle sakinleri katıldı.