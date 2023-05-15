Gaziantep'ten kente yeni bir park daha

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Mahallesi’nde 52 bin metrekare üzerine kurulu İbrahimli Kent Park ve çevre düzenlemesi yapım çalışmalarına başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Her yaş grubuna hitap etmesi hedeflenen parkta, vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği rahat ve konforlu alan üzerinde yaklaşık bin 50 adet ağaç yer alırken, 22 bin 700 adet ağaççık, çalı, yer örtücü türler de kullanılacak.

Proje kapsamında toplamda 52 bin metrekare üzerine kurulacak alanın 20 bin metrekare olan yeşil alan üzerinde; özel tasarlanmış kentsel objelerle giriş meydanı, kaskatlı süs havuzu geniş oturum ve pergole alanları, bin 400 metre uzunluğunda bisiklet yolu, bin 800 metre uzunluğunda koşu yolu ve 440 araçlık otopark alanı bulunacak.

Çocuklar içinse bin 130 metrekare çocuk oyun alanı, 640 metrekare eğlence adası yer alırken, 470 metrekare içerisinde ileri yaş vatandaşlar için açık fıtness alanı, mescit, WC, 3 potalı basketbol sahası ve çok amaçlı saha, içerisinde kitap kafe-kafeterya ve bebek kütüphanesi de bulunacak.