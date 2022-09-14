Gaziantep'ten inanç turizmin merkezinde 'Hz. Ukkaşe Çalıştayı'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş, Gaziantep Valiliği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Ukkaşe Türbesi’nin bölgenin değerler atlasındaki yeri ve konumu hakkında istişarede bulunmak ve bölgenin bir inanç merkezi olarak sorun ve ihtiyaçlarını tespit etmek için Hz. Ukkaşe Çalıştayı yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Durmuşlar Köyü'nde meftun bulunan ve Peygamberimiz Hz. Muhammet’in cennetle müjdelediği sahabilerden Hz. Ukkaşe'nin türbesinde düzenlenen çalıştay öncesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol, türbe çevresinde iş yeri bulunan esnafla sohbet etti.

Restorasyonu ve çevre düzenlemesi tamamlanan türbe hakkında bilgi alan Başkan Şahin, Hattat Füsun Akşamoğlu Uğraş tarafından yapımı 4 ay süren ve 2 boyutlu özel bir çalışma olan iki ayrı hattı, türbe duvarına astı.

Türbe gezisinde Başkan Şahin ve protokol ayrıca Hz. Ukkaşe’yi anlatan el yapımı ürünler başta olmak üzere, hediyelik eşya ve kitapların yer aldığı Gazikültür A.Ş işletmesindeki iş yerinin de açılışını yaptı.

Hz. Ukkaşe’yi anlatan belgesel film gösterimiyle başlayan çalıştay, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada manen de çok önemli bir mekanda olduklarını belirterek, “Ukkaşe Hazretlerinin yanındayız. Türbenin bu aşamaya kadar gelmesinde büyük bir emek var. Biz şüphesiz sanayi şehriyiz, kültür şehriyiz, gastronomi şehriyiz. Ama biz, aynı zamanda şehr-i medeniyetiz.” dedi.

Medine’nin daha önceki adının Yesrib olduğunu anımsatan Başkan Fatma Şahin, “Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göçü sonrası, Medine adını aldı. Medine şehir demek. Şehir demek bir şehir kültürü demek, yaşam anlayışı demek. Bizi Medine yapan, bizi şehir yapan bir mekandayız. Biz hamdolsun bütün tarihimizi, kalbimizde ve yüreğimizde taşıyoruz. Bu bölge dünyanın en eski yerleşim merkezi. Mezopotamya’dan Doğu Akdeniz’e geçen hat. Evliya Çelebi’nin 'Şehr-i Ayıntab-ı Cihan' dünyanın gözbebeği diye tanımladığı şehir. Bu şehri anlatmaya ne kalem ne kelam yeter denen şehir. En eski yerleşim yerinde en güçlü eserleri bırakmış 5 antik kenti olan bir şehiriz" diye konuştu.

Şahin, türbeye ne kadar çok kişi gelirse medeniyeti o kadar çok geleceğe taşıyacaklarını söyledi.