Gaziantep'ten 'iklim' programı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında “İklim Krizinde Sürdürülebilir Yaşam Mümkün mü?” konulu program düzenledi.GAZİANTEP (İGFA) - Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’ndeki programda, Prof. Dr. Binnaz Zeynep Zaimoğlu ile Güven İslamoğlu, küresel iklim krizine karşı bilgi vermek ve geleceğe sağlıklı bir dünya bırakabilmek için “İklim Krizinde Sürdürülebilir Yaşam Mümkün mü?” konulu sunum gerçekleştirdi.

Öte yandan günümüz çağının temel problemleri arasında yer alan ‘küresel ısınma’ krizine karşı atık malzemelerle tasarlanan kostümler, ‘Engelsiz Adımlar Defilesi’ adıyla görücüye çıktı. Çocukların kendine özgü dokunuşlarının ön planda olduğu defile katılımcılardan ilgi gördü.

Programda açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, çevrenin ve doğanın sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Hepimizin çevreye duyarlı olması gerekiyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak birçok proje üretiyoruz. EBRD Yeşil Şehirler Eylem Planı kapsamında da keza birçok yatırım söz konusu. Tabi sadece bunları yapmak da yeterli değil. Bu projelerin de keza bir an önce uygulamaya geçmesi gerekiyor. Dünyamızda, kuşlarla, böceklerle hep beraber yaşarken bugün parkları ağaçlandırırken, sadece bir çam değil oradaki kuşların beslenmesini dahi düşünecek bir ortam tasarlamalıyız. Bu bakış açısıyla adımlarımızı atıyoruz.”