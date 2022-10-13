Gaziantep'teki maratonda bebekler de yarışacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Gazi Yarı Maratonu’nda bu yıl ilk kez bebekler de yarışacak.GAZİANTEP (İGFA) - Gazi Yarı Maratonu kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ‘Baby Run’ etkinliği ile sadece emekleyen bebekler, 15 Ekim Cumartesi günü Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde mücadele edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nın organize ettiği etkinlikte bebekler için özel ve önemli bazı kurallar da belirlendi.

Kurallara göre bebekler yarışmasına 7 ve 9 ay aralığındaki bebekler katılabilecek. Yarışmaya katılacak bebeklerin ay aralığı uygun olsa bile yürümeye geçmemiş olması gerekiyor. Buna göre sadece emekleyen bebekler yarışmaya katılabilecekler. Bebekler yarışma boyunca 5 metrelik bir parkurda yarışacak. 20 bebekle sınırlı olacak yarışmada ebeveynlerin ise parkura girişi yasak olacak.